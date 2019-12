Svelate una valanga d'informazioni sulla nuova serie anime Uramichi Oniisan

Il sito web ufficiale dedicato all'adattamento animato di Uramichi Oniisan, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Gaku Kuze, ha rivelato varie nuove informazioni su questa chiacchierata produzione anime, comprese novità relative allo staff attualmente al lavoro sull'opera e alla premiere.

Andando più nel dettaglio, è stato rivelato che Nobuyoshi Nagayama si trova attualmente alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da Touko Machida come supervisore degli script, Mizuki Takahashi per il lavoro sul character design, Kisuke Koizumi in qualità di director del comparto audio e Kei Haneoka al controllo della colonna sonora.

A quanto pare, l'anime verrà presentato in anteprima nel 2020, con un cast di doppiatori che saranno gli stessi che già poterono prestare la propria voce nei confronti dei video promozionali dedicati al manga. In particolare, sono stati confermati:

Hiroshi Kamiya nei panni di Uramichi Omota

Tomokazu Sugita nei panni di Uramichi Tobikichi Usahara

Yūichi Nakamura nei panni di Uramichi Mitsuo Kumagai

Mamoru Miyano nei panni di Iketeru Daga

Nana Mizuki nei panni di Utano Tadano

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è incentrata su Uramichi Omota, un uomo di 31 anni in cui convivono due diverse personalità. Di facciata, quello che traspare è un giovane responsabile d'esercizi fisici all'interno del programma educativo "Maman to Togheter". Un comportamento fresco e ottimista all'interno dello show nasconde però una natura molto più instabile.



Parlando di annunci dell'ultimo minuto, inoltre, proprio nel corso di queste ultime ore è stato inoltre svelata un nuovo trailer per la seconda stagione di Yatogame-chan Kansatsu Nikki.