Vediamo in anteprima i nuovi Jedi di Star Wars: The High Republic

Vi avevamo già parlato del nuovo progetto di Lucasfilm Star Wars: The High Republic che vedeva la nascita di fumetti e libri canonici che esplorano l'universo narrativo inventato da George Lucas. Oggi vi mostriamo gli artwork di alcuni Cavalieri Jedi che popoleranno la serie.

Star Wars: The High Rpublic è ambientata 200 anni prima delle vicende che abbiamo visto nel film Star Wars: La Minaccia Fantasma, come vi abbiamo già accennato in una news precedente, e presenta un periodo di pace e ricchezza nell'universo. In quest'epoca, i Cavalieri Jedi (più potenti ed influenti che mai) sorvegliano la Galassia da eventuali minacce. Secondo il direttore creativo di Lucasfilm Publishing, Michael Siglain : "I lettori vedranno una vasta gamma di Jedi in quest'epoca. Questo è un periodo di pace ed ottimista, in cui i Jedi sono buoni e fieri ed è una cosa che vogliamo far risaltare in loro, pur continuando a dargli una profondità tale affinchè le loro personalità e le loro idiosincasie brillino. I Cavalieri Jedi dell'Alta Republica ispirano e sono ispirati. Insomma, sono i buoni".

Ovviamente non mancheranno pericoli che si annidano nell'oscurità e che gli eroi sono chiamati a combattere. Tra i personaggi introdotti abbiamo:

Avar Kriss: è una donna e sembra essere il personaggio più nobile e l'esempio maggiore per i Jedi di quegli anni.

è una donna e sembra essere il personaggio più nobile e l'esempio maggiore per i Jedi di quegli anni. Loden GreatStorm: è un maestro Jedi della razza dei Twi’lek. Viene descritto come uno dei migliori maestri ed è dotato di un buon senso dello humor.

è un maestro Jedi della razza dei Twi’lek. Viene descritto come uno dei migliori maestri ed è dotato di un buon senso dello humor. Keeve Trennis: è descritta dagli autori come "la testa calda del gruppo", ma dotata di grande talento nelle arti Jedi.

è descritta dagli autori come "la testa calda del gruppo", ma dotata di grande talento nelle arti Jedi. Stellan Gios: un altro maestro Jedi, giunto nell'Ordine insieme a Avar Kriss. Spesso i due vengono mandati insieme in missione, dimostrando grande affinità e capacità combattive.

un altro maestro Jedi, giunto nell'Ordine insieme a Avar Kriss. Spesso i due vengono mandati insieme in missione, dimostrando grande affinità e capacità combattive. Vernestra "Vern" Rwoh: l'ultimo personaggio presentato, Vernestra è una giovane donna e una padawan addestrata dal maestro Jedi Stellan Gios. Nonostante la giovane età, sembra essere molto talentuosa ed è d'esempio per i giovani aspiranti Jedi.

Sono, inoltre, stati già mostrati quelli che sembrano essere i villain principali della serie, i Nihil.