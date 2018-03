Svelati il cast e lo staff di ISLAND, il nuovo anime che esordirà nel 2018

Adattamento animato dell’omonima visual novel sviluppata daè stato annunciato ben due anni fa, ma ancora oggi non ha compiuto il proprio esordio sul circuito televisivo nipponico. Dopo un lungo silenzio, il sito ufficiale del progetto è stato recentemente aggiornando, rivelando finalmente lo staff che vi lavorerà.

Stando alle informazioni diffuse appunto dal sito nipponico del nuovo anime, Keiichiro Kawaguchi (Hayate the Combat Butler, Frame Arms Girl) è stato nominato direttore della serie, mentre Naruhisa Arakawa (Outbreak Company, Kingdom) e Kōsuke Kawamura (Frame Arms Girl, OniAi) ne firmeranno rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. MAGES e Akiyuki Tateyama (Laid-Back Camp, SHIMONETA), infine, ne comporranno e produrranno le musiche.



L’anime, la cui uscita è prevista per l’anno corrente, vedrà Yukari Tamura nei panni della protagonista Rinne Ohara, Kara Asuma sarà l’energica Karen Kurutsu, Hibiku Yamamura sarà invece Sora Garandō. Mentre le prime due doppiatrici riprenderanno i rispettivi ruoli ricoperti già nella visual novel di ISLAND, Yamamura sostituirà Rie Murakawa a causa di un disaccordo tra la produzione dello show e l’agenzia Haikyo. Frontwing e Prototype non hanno ancora annunciato chi presterà la propria voce al protagonista maschile della vicenda, Setsuna Sanzenkai.



Mentre la doppiatrice Yukari Tamura, già protagonista dello show, canterà il tema di apertura, la cantante nipponica Asaka (Occultic;Nine, A Centaur's Life, Laid-Back Camp) ne eseguirà la sigla di chiusura. Di seguito vi proponiamo una breve descrizione della storia narrata nel gioco.



“Urashima, un’isola lontana dalla terraferma. Le persone che vivono lì conducono una vita spensierata. Ma cinque anni fa, le tre grandi famiglie dell’isola patirono una serie di disgrazie e cedettero al sospetto. La gente dell’isola interruppe ogni contatto con la terraferma, dando inizio ad un lento periodo di declino. La chiave per salvare l’isola è rappresentata da tre ragazze che appartengono alle tre famiglie. Ma queste sono legate a delle vecchie tradizioni e risultano in conflitto tra loro. Un uomo solitario giunge sulla riva di quell’isola. Questi afferma di provenire dal futuro e inizia una lotta solitaria per cambiare le sorti dell’isola.”



Nel mondo in cui è ambientato il gioco, l’isola non ha contatti con l’esterno a causa di una malattia locale giunta proprio dalla terraferma. Un leggenda locale narra di un amore tragico tra un ragazzo di nome Setsuna e una ragazzina chiamata Rinne (come la protagonista). In seguito all’apparizione di due individui con lo stesso nome, gli isolani si vedono costretti a riflettere sul significato della leggenda.