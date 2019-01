Svelati contenuto e data di uscita del volume 92 di ONE PIECE

Grazie alle informazioni trapelate online, ora conosciamo quando arriverà sul mercato giapponese il novantaduesimo volume del capolavoro di Eiichiro Oda ONE PIECE. Sono stati inoltre diffusi il numero di capitoli che esso conterrà, tra i più importanti della saga di Wano ancora in corso.

ONE PIECE è nel bel mezzo dell'arco narrativo che potrebbe sconvolgere tutto ciò che gli appassionati credevano di sapere sull'opera di Eiichiro Oda. A Wano sono in gioco ben due dei quattro imperatori che governano il Nuovo Mondo, Kaido e Big Mom, due avversari che già da soli sono praticamente imbattibili. Tutto sembra andare a sfavore dei nostri Mugiwara, e i fan si domandano come riusciranno a cavarsela questa volta.

Come i lettori più accaniti certamente sapranno. l'avventura nel paese dei samurai si basa sulla cultura nipponica di epoca medievale, e la struttura è stata suddivisa in atti, ad imitazione delle classiche opere teatrali di quell'epoca. Il volume 92 racconterà proprio la fine del primo atto di questa messa in scena metaforica.

Ebbene, grazie alle informazioni riportate dall'account Twitter di SP Manga (il cui post potete visionare in calce alla presente notizia), ora sappiamo che il suddetto novantaduesimo volume vedrà la luce editoriale in Giappone il prossimo 4 marzo 2019, e che pubblicherà in versione cartacea i capitoli dal 922 al 931, per un numero di pagine totale pari a duecento.

I suddetti capitoli narrano proprio la fine della prima ripartizione della saga, che vede Rufy scontrarsi per la prima volta con il mostruoso imperatore Kaido e il suo terrificante potere, finalmente svelato. Il risultato di questo scontro e le conseguenze che ne verranno sono la base per tutto quello che andremo a vedere nei prossimi mesi, oltre che una impressionante dimostrazione di forza e un serio attentato alle speranze di vittoria per i nostri protagonisti.

Che ne pensate? Acquisterete il volume 92 di ONE PIECE al momento della sua pubblicazione italiana?