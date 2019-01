Svelati i costumi dello spettacolo teatrale tratto da My Hero Academia

Nelle scorse ore sono trapelate online le componenti stilistiche dello spettacolo My Hero Academia: The "Ultra" Stage, versione teatrale della storia creata da Kohei Horikoshi con il suo manga. Andiamo quindi ad osservare come si presenteranno i costumi dei personaggi protagonisti, non sempre perfettamente riusciti...

In Giappone quando un qualche tipo di opera ottiene il successo, è difficile che non finisca per espandersi in ogni angolo dell'intrattenimento. Non è quindi una sorpresa che anche la serie manga rivelazione degli ultimi anni, My Hero Academia, dopo quattro stagioni animate e un lungometraggio cinematografico, abbia finito per ottenere anche un suo spettacolo teatrale che portasse i suoi protagonisti sul palco in carne ed ossa.

La trasposizione della storia creata da Kohei Horikoshi si intitolerà My Hero Academia: The "Ultra" Stage, e sarà l'occasione per saggiare la plausibilità nel nostro mondo dei personaggi creati dal mangaka, che ha già espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal cast. Oggi però, grazie all'ausilio dell'utente Twitter @aitaikimochii, possiamo dare un'occhiata a quelli che saranno i costumi di scena per lo spettacolo.

Come potete constatare voi stessi nella parte bassa della notizia, che riporta tutte le immagini in questione, alcuni dei costumi sono molto ben riusciti, con una perfetta aderenza al fumetto combinata ad una plausibilità concreta. Altri invece, hanno un aspetto abbastanza in contrasto con le sensazioni restituite dall'opera originale, e sembrano essere il punto debole della produzione.

Se personaggi come Midoriya, Bakugo, Todoroki, Kirishima, Uraraka, e Hatsume sembrano rendere onore alla loro controparte cartacea, le versioni reali di Tokoyami e di Mineta risultano al limite del credibile, e rischiano di scatenare l'ilarità del pubblico (cosa che non dovrebbe essere necessariamente un male, considerati i due personaggi).

Ricordiamo che My Hero Academia: The "Ultra" Stage andrà inscena dal 12 al 21 di aprile al Galaxy Theatre di Tokyo, per poi continuare dal 26 al 29 in quel di Osaka. Lo spettacolo sarà diretto da Tsuneyasu Motoyoshi, scritto da Hideyuki Nishimori e con la musica e la coreografia affidate a Shunsuke Wada e Umebo.