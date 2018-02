Svelati gli artisti che canteranno i temi di apertura e chiusura di Steins;Gate 0

A soli due mesi di distanza dall’esordio dell’anime disul circuito televisivo nipponico, la produzione ha infine svelato i nomi degli artisti che canteranno i temi di apertura e chiusura della nuova serie tratta dalle visual novel prodotte da

Secondo le informazioni emerse in rete nelle ultime, Kanako Ito, che ha già cantato i temi di apertura e chiusura della prima serie dell’anime, curerà la nuova opening, intitolata ‘Fatima’. Il tema di chiusura, invece, sarà cantato dall’artista Zwei, al quale venne affidata l’ending del videogioco originale di Steins;Gate 0. Il 25 aprile verrà inoltre commercializzato in Giappone un CD che conterrà entrambi i singoli.

La messa in onda di Steins;Gate 0 è attualmente fissata per aprile 2018. Recentemente è stato confermato che tutti gli interpreti vocali coinvolti nella prima serie riprenderanno i rispettivi ruoli.

Ambientato in un mondo differente da quella della serie originale, Steins;Gate 0 ha inizio nel 2010, dopo che Rintarou ha rinunciato all’idea di salvare Kurisu dal mortale paradosso. Angustiato dalla sua morte, il ragazzo si lascia alle spalle i suoi giorni da scienziato pazzo e ha dei flashback del tempo trascorso con Kurisu nel mondo Alpha.



Tutto cambia quando il professore di Kurisu presso l’università si rivolge al ragazzo in cerca di aiuto. Alexis Leskinen desidera infatti che Rintarou provi un nuovo sistema chiamato Amadeus: un sistema che può immagazzinare la memoria della gente ed emularle. Rintarou, di conseguenza, riesce a creare un emulo di Kurisu, ma perderà il controllo della situazione quando il SERN deciderà di entrare di nuovo in azione...