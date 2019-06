Svelati nuovi dettagli sulla mostra finale di L'attacco dei Giganti e un nuovo poster

Hajime Isayama aveva già svelato anni fa di essere in procinto di scrivere la conclusione del suo manga L'attacco dei Giganti. La serie compirà ben dieci anni a settembre e, per festeggiarli, l'autore sta condividendo materiale con quella che sarà l'ultima mostra a tema L'attacco dei Giganti. Questa si terrà durante la prossima estate.

Dopo aver mostrato in televisione la tavola finale di L'attacco dei Giganti, Hajime Isayama si prepara a stupire i suoi fan con un nuovo fondamentale tassello della storia del suo manga alla prossima mostra. Come già annunciato in precedenza, durante la "Attack on Titan Final Exhibition" sarà possibile leggere e ascoltare l'ultimo capitolo completo della storia.

Quest'oggi, inoltre, è stata svelata una nuova locandina che farà da contorno alla fiera che si terrà dal 5 luglio all'8 settembre, che potete vedere in calce. Nel nuovo poster, vediamo le forme gigantificate di Eren e Reiner, mentre un soldato che si trova al centro osserva la scena. Sul contorno sono raffigurati moltissimi giganti apparsi nella serie, come il Gigante Bestia, il Mascella, il Femmina e tanti altri. In più, il mangaka condividerà dieci anni di illustrazioni e bozze mai viste prima.

Che la fine della fiera nasconda la conclusione della serie? Lunedì 9 settembre sarà infatti il giorno in cui sarà pubblicato Bessatsu Shonen Magazine #10 contenente il capitolo 121 di L'attacco dei Giganti e che segnerà il decimo compleanno del manga.