Svelati alcuni nuovi doppiatori che lavoreranno alla seconda stagione di Fruits Basket

Dopo una lunga attesa, i numerosi fan di Fruits Basket hanno finalmente ottenuto l'annuncio che tanto attendevano, ovvero la conferma - avvenuta nei mesi scorsi - di una seconda stagione dedicata all'anime tratto dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Natsuki Takaya, news a cui ha poi fatto seguito anche una key visual.

Ebbene, il sito web ufficiale dedicato alla seconda stagione di Fruits Basket ha svelato al pubblico che due nuovi doppiatori andranno ad aggiungersi al cast attualmente al lavoro sulla produzione, la cui premiere è stata fissata per il 6 aprile 2020 in Giappone. Funimation ha inoltre fatto sapere che si occuperà di pubblicare in streaming la serie con doppiaggio in inglese. La compagnia proietterà anche i primi tre episodi dell'opera in alcuni teatri selezionati degli Stati Uniti il ​​30 marzo (proiezioni con doppiaggio in inglese) e il 31 marzo (proiezioni con sottotitoli in inglese). Andando più nel dettaglio, le due nuove aggiunte allo staff sono:

Takuya Eguchi nei panni di Kakeru Manabe, vicepresidente del consiglio studentesco

Ai Kakuma nei panni di Machi Kuragi, disorganizzata tesoriera del consiglio studentesco

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera vede come protagonista Toru Honda, studentessa con problemi familiari che si ritroverà a vivere in una tenda nel bosco. Vista la sua situazione, il compagno di classe Yuki Soma l'inviterà a vivere con lui e i suoi parenti, offerta che la giovane accetta. La famiglia, però, possiede uno strano segreto; se un membro della famiglia viene abbracciato da una persona del sesso opposto, questo si trasformerà in uno dei dodici animali appartenenti allo zodiaco cinese.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in queste ultime settimane è stato presentato un nuovo poster dedicato alla seconda stagione di Fruits Basket.