Svelati alcuni nuovi personaggi che appariranno nella quarta stagione di Haikyu!

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi mesi è finalmente giunta sul piccolo schermo Haikyu!! To The Top, l'attesa quarta stagione della serie animata tratta dal manga concretizzatasi grazie al lavoro di Haruichi Furudate, stagione che rappresenterà l'effettiva conclusione dell'opera a tema sportivo.

La serie è infatti riuscita a stregare milioni di spettatori in ogni angolo del mondo, un vasto pubblico estremamente interessato a scoprire come il tutto andrà concludendosi mostratosi sempre pronto a sostenere l'opera, come dimostrato da alcuni sondaggi a tema Haikyu! recentemente pubblicati sul web per mettere in mostra il personaggio dell'anime più apprezzato dai fan.

Allo stato attuale, la prima parte della stagione è oramai quasi conclusa, con gli ultimi episodi attesi proprio per questo marzo, puntate dopo le quali l'anime verrà messo momentaneamente in pausa per poi riprendere da giugno 2020, come precedentemente rivelato dallo staff al lavoro sulla produzione. Ebbene, attraverso l'account Twitter ufficiale della serie, sono stati annunciati tre nuovi doppiatori che andranno a impersonare i panni di altrettanti personaggi. In particolare, i nuovi membri del cast sono:

Hideaki Kabumoto nei panni di Osamu Miya

Nobunaga Shimazaki nei panni di Rintarō Suna

Kenji Nojima nei panni di Shinsuke Kita

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che la terza stagione di Haikyu! è attualmente disponibile su Sky Go e Sky on Demand.