Svelati nuovi personaggi che arricchiranno il cast dell'ultimo arco narrativo di ONE PIECE

Nel corso di questi ultimi mesi, tutti i fan di ONE PIECE hanno avuto modo di scoprire il ricco arco narrativo di Wano, una storia che ha raccolto attorno a sé molti apprezzamenti ma per cui non sono comunque mancate alcune critiche da parte di coloro i quali non hanno apprezzato determinate scelte e decisioni.

L'opera sta continuando la sua corsa verso quella che potrebbe essere una "vicina" fine della serie - dopotutto, anche Oda ha espresso le sue intenzione su ONE PIECE - e recentemente la saga di Wano ha visto uno spettacolare scontro che ha saputo tenere i fan attaccati allo schermo. Le prossime puntate sembrerebbero promettere grandi avvenimenti, con la ciurma di Cappello di Paglia che dovrà prendere in mano la situazione per poter salvare il paese, e a quanto pare non mancheranno di presentarsi anche alcune interessanti novità.

Andando più nel dettaglio, infatti, il Weekly Shonen Jump ha rivelato che la saga di Wano sta per introdurre tutta una serie di nuovi personaggi di cui è stato mostrato anche il character design, come visionabile nell'immagine a fondo news. Secondo quanto svelato anche da Yonkou Productions, sembra insomma che il cast di ONE PIECE andrà arricchendosi con un totale di ben sei nuovi personaggi che i lettori del manga dovrebbero riuscire a riconoscere senza troppe difficoltà.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del 92° volume di ONE PIECE.