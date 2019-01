Svelati nuovi personaggi della serie di Shinichiro Watanabe Carol & Tuesday

Cominciano ad emergere ulteriori dettagli riguardanti la nuova e attesissima serie targata Shinichiro Watanabe, intitolata Carol & Tuesday e pronta a sbarcare su Netflix. Oggi è il momento di scoprire i nuovi personaggi che si affiancheranno ai due protagonisti che danno il titolo all'opera.

Esistono degli autori che riescono ad inserire il proprio nome nell'ambito che hanno scelto in maniera completamente personale, ricavandosi una nicchia di appassionati che seguono il loro lavoro con interesse incrollabile. Uno di questi, quando si sta parlando di animazione, è sicuramente Shinichiro Watanabe, e cioè la mente dietro ad un cult del calibro di Cowboy Bebop.

Nei mesi scorsi è stata ufficializzata la sua nuova opera, che si intitolerà Carol & Tuesday e andrà in onda in esclusiva mondiale sulla piattaforma streaming di Netflix. Per quanto si sappia ancora relativamente poco sul progetto in questione, trapelano con il passare delle settimane sempre nuove informazioni, che non fanno che stuzzicare i fan di Watanabe.

Oggi è il momento di arricchire il cast della serie con una serie di nuovi personaggi, anche se di loro conosciamo solo il nome e l'aspetto fisico mostratoci nei character design che potete vedere in calce alla presente notizia: Gas, Tao, Roddy e Ertegun. Il mistero che li avvolge si scontra con l'eccentricità del loro abbigliamento, che va da canottiera e jeans ad un completo giallo con cravatta rosa.

Sono state annunciate anche la opening e la ending della serie, con i rispettivi artisti: si tratta dei Nulbarich e di "Kiss Me" per la prima e di Benny Sings e la sua "Hold Me Now" per la seconda.

Dal momento che l’anime verrà rilasciato in tutto il globo, la produzione targata STUDIO BONES ha annunciato l’apertura delle audizioni per i ruoli di Carol e Tuesday. Coloro che verranno scelte per prestare le proprie voci alle suddette protagoniste dovranno anche eseguire le canzoni dei rispettivi personaggi. Le audizioni sono rimaste aperte fino al 25 aprile sul sito ufficiale del progetto.

Siete eccitati all'idea di vedere questo nuovo lavoro partorito dalla mente di Shinichiro Watanabe? I nuovi personaggi del cast hanno accresciuto il vostro interesse?