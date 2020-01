Svelati i nuovi Villain che incontreremo nelle prossime puntate di My Hero Academia 4

Come probabilmente saprete, recentemente si è conclusa la prima parte di My Hero Academia Stagione 4, un momento largamente atteso dai fan che non ha deluso le aspettative, tra colpi di scena e grandi combattimenti che sicuramente resteranno impressi nella mente di tutti gli spettatori che si sono goduti l'opera.

Ora però bisogna guardare avanti, a quello che verrà, e sono tantissimi i fan che non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le vicende di Deku e dei suoi amici. Al momento sappiamo che la seconda parte della stagione riguarderà il "Festival Culturale", un'occasione preparata dalla UA Academy per permettere a Midoriya e agli altri studenti della Classe 1-A di rilassarsi dopo il susseguirsi d'avvenimenti che non hanno permesso loro di concedersi neanche un istante per respirare.

Purtroppo, però, nuovi problemi verranno a presentarsi nel corso dell'evento, in particolare per via di due nuovi villian che sembrano pronti a rovinare la festa a tutti, ovvero Gentle e la sua aiutante La Brava. Le informazioni per ora divulgate sembrerebbero vedere Gentle come un personaggio assai peculiare, il cui unico desiderio è quello di ottenere fama in ogni angolo del mondo, il tutto affinché il suo nome possa riecheggiare nei secoli a venire.

A quanto pare, il Quirk di Gentle gli permette di rendere elastica qualsiasi cosa tocchi. La Brava, invece, in quanto sua aiutante, funge in un certo senso da vera e propria spalla. Quest'ultima è infatti una sorta di power-up in grado di potenziare per un tempo limitato il Quirk di coloro a cui è particolarmente affezionata.

