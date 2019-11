Svelati i piani sull'adattamento animato delle miniavventure di ONE PIECE

All'interno dei capitoli del manga di ONE PIECE, Eiichiro Oda introduce sempre la storia tramite un episodio non correlato, denominato mini avventura. Presente sempre sulla prima pagina del capitolo, a meno che questo non abbia ricevuto pagine a colori, questa viene dedicata ad avventure sempre diverse di altri personaggi del mondo piratesco.

Per via della loro natura, però, queste non vengono quasi mai trasposte nell'anime di ONE PIECE salvo rarissime eccezioni. Tuttavia molte di essere narrano avvenimenti importanti e permettono ai fan di teorizzare su ciò che potrà accadere in futuro.

Durante il Saudi Anime Expo, dove è stata apprezzata anche una colossale figura di L'Attacco dei Giganti, era presente Shinji Shimizu, Senior Director della Toei Animation, che ha fatto delle dichiarazioni proprio in merito alle mini avventure di ONE PIECE. Incalzato da alcune domande, ha discusso di questi adattamenti: sembra che il gruppo della Toei Animation stia valutando di includere queste storie di copertina all'interno dell'anime, ma al momento sono già parecchio impegnati con Wanokuni.

Quindi, nonostante i tempi non siano brevi, in futuro potremmo vedere delle mini avventure anche nell'anime di ONE PIECE. Al momento, il manga di ONE PIECE sta narrando l'avventura di Capone Bege, dal titolo "La All My Family di Gang Bege" dopo essere fuggito da Whole Cake Island insieme alla moglie e alla ciurma, mentre precedentemente era stata raccontata la storia delle ciurme alleatesi con Monkey D. Rufy durante gli eventi di Dressrosa.