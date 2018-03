Svelati il primo trailer e la data di esordio di Gundam Build Divers

Qualora sentiste la mancanza di, la prossima primavera potrete soddisfare la vostra sete diattraverso, la nuova serie d’animazione diche verrà lanciata nei prossimi mesi.

Il portale ufficiale di Gundam ha recentemente rilasciato un trailer della serie (sottotitolato in inglese) che ci permette di familiarizzare coi personaggi principali dello show e con le sue peculiari tematiche. Ambientato nell’universo di Gundam Build Fighters, la serie sarà ancora una volta incontrata sui combattimenti fra i model kit degli appassionati di Gunpla (riproduzioni in plastica, appunto).



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer ci spiega infatti che nel mondo di Gundam Build Divers, i fanatici di model kit possono darsi battaglia attraverso la realtà virtuale. L’umanità ha sviluppato un videogioco VR chiamato “Gunpla Battle Nexus Online”, il quale permette agli appassionati di pilotare i propri Gunpla all’interno di un cyberspazio virtuale. Il gioco è diventato popolare in tutto il globo e gli appassionati seguono con interesse gli scontri dei professionisti.



Protagonista dell’anime è Riku Mikami, che decide di diventare un Diver dopo aver assistito ad una Gunpla Battle del suo idolo. Assieme al proprio migliore amico, Riku e i suoi compagni si allenano nella realtà virtuale e lavorano sodo per creare i migliori Mobile Suit.



Gundam Build Divers esordirà ufficiale il prossimo 3 aprile, ed il trailer conferma che il tema di apertura della serie sarà eseguito da SKY-HI. La canzone sarà intitolata “Diver’s High”, mentre il tema di chiusura, cantato da Iris, s’intitolerà “Ashita” (‘Domani’).