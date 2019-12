Svelati alcuni splendidi poster a tema Boruto in occasione dell'imminente Jump Festa 2020

Dicembre è oramai da molti anni un periodo assai importante per tutti gli amanti di anime e manga, poiché rappresenta il momento in cui, in Giappone, viene proposto il Jump Festa, famoso evento dedicato alle nostre opere cartacee e animate preferite e che vede la partecipazioni di milioni d'appassionati da tutto il mondo.

Tra le tante opere che saranno presenti all'interno del festival, atteso per il 21 e 22 dicembre 2019, figura in particolare Naruto e, soprattutto, Boruto: Naruto Next Generations, produzione tutt'ora in corso che ha saputo riscuotere ottimi risultati. Ebbene, per prepararsi al meglio, lo staff del Jump Festa 2020 ha pubblicato su Twitter alcuni poster incentrati proprio su alcuni dei personaggi di Boruto, una scelta che ha saputo fare la felicità dei fan.

I poster - visionabili a fondo news - sono quattro in totale, con due di questi in particolare che hanno saputo farsi apprezzare particolarmente dai fan. Il primo mette infatti in mostra Naruto e Minato con indosso le vesti da Hokage, il tutto per far vedere con ancor più forza quanto i due si somiglino, mentre il secondo è incentrato su Itachi e Sasuke intenti a parlare.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che proprio l'ultima puntata di Boruto Naruto Next Generations ha generato parecchie critiche dovute a un comparto animazioni non al top. Infine, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del manga Boruto Naruto Next Generations.