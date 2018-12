Svelati i titoli dei primi due episodi dell'anime di The Promised Neverland

Tramite alcune informazioni trapelate dall'ultimo numero dello Weekly Shonen Jump, apprendiamo quali saranno i titoli dei primi due episodi dell'adattamento animato di The Promised Neverland. Come i fan capiranno sicuramente, si tratta di un astuto riferimento ad alcuni elementi della serie.

Le novità si susseguono senza sosta, mettendo in chiaro quanto alto sia l'interesse per la prima trasposizione animata di uno dei manga più seguiti degli ultimi anni: The Promised Neverland. Dopo trailer, immagini, membri di cast, staff e colonna sonora, ecco che sono stati rivelati i titoli dei primi due episodi di questo attesissimo adattamento.

Grazie alle informazioni riportate dall'utente Twitter OrganicDinosaur in un post (che potete visionare nella parte bassa di questa notizia), provenienti dal numero duplice dello Weekly Shonen Jump di Shueisha, che sarà ufficialmente in commercio dal 7 gennaio 2019, ora sappiamo che il primo episodio, in onda il 10 gennaio, si intitolerà "121045", mentre la seconda, in onda il 17, verrà chiamata "131045".

Come gli appassionati del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu sicuramente sapranno, la scelta non è casuale: infatti, non solo i numeri possono essere un riferimento al codice numerico che tutti i protagonisti appartenenti alla Grace Field House della serie hanno impressi sulla pelle in nero, ma rappresentano anche la data di inizio degli eventi. Che quindi la serie sia scandita dallo scorrere dei giorni?

The Promised Neverland sarà trasmesso per la prima volta a partire dal 10 gennaio del 2019, ecco la sinossi della vicenda, che sarà composta da 12 episodi e porterà sugli schermi il primo arco narrativo, quello dedicato alla fuga dei giovani protagonisti dalla loro casa/prigione:

"Emma, Norman e Ray vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco, accuditi dalla loro amorevole madre, o colei che ne fa le veci. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere adottato, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco. Ai ragazzi non rimarrà che ingegnarsi per cercare la fuga, svelando a mano a mano i segreti che nasconde questo mondo."