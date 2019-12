Svelati titoli e immagini per le prime puntate di Haikyu!!: To The Top

Quando si parla di produzione animate o cartacee a tema sportivo che hanno saputo far parlare di sé in Giappone - e non solo lì -, è difficile non pensare a Haikyu!!, manga dedicato alla pallavolo e concretizzatosi grazie al lavoro di Haruichi Furudate che ha velocemente conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

L'enorme successo riscosso dall'opera ha successivamente portato alla realizzazione di un adattamento animato che ha contribuito ad aumentare la popolarità del manga, un'epopea che sta per tornare sotto i riflettori grazie a un'attesissima quarta stagione. Secondo quanto precedentemente rivelato, la nuova stagione sarà divisa in due parti, con la prima che verrà trasmessa dal 10 gennaio 2020 mentre la seconda giungerà nel corso dell'estate.

Insomma, mentre il manga di Haikyu si avvicina alla sua conclusione, la nuova stagione dell'opera si fa sempre più vicina, e per l'occasione sono state condivise alcune nuove informazioni relative all'opera. Andando più nello specifico, come visionabile a fondo news, sono stati rivelati i titoli delle prime due puntate della produzione, leggibili anche qui di seguito:

Episodio 1 - Self Introduction

Episodio 2 - Lost Child

Insieme ai titoli, sono inoltre state pubblicate anche alcune immagini delle puntate sempre visionabili a fondo news. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che dell'opera si parla oramai da parecchio tempo e su Everyeye sono già stati pubblicati vari trailer per la quarta stagione di Haikyu.