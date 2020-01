Svelati i titoli delle prossime puntate di Boruto: Naruto Next Generations

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto assai discutere i fan nel corso di questi ultimi mesi, nel bene e nel male. In molti, infatti, sono rimasti abbastanza delusi nello scoprire che l'opera animata si stava prendendo varie libertà deviando totalmente dalla storia narrata con il manga.

Al contempo, però, in molti hanno apprezzato quanto visto, in particolare grazie a un arco narrativo - oramai conclusosi - che ha saputo colpire al cuore moltissimi nostalgici. Ora però sembra proprio che la produzione sia pronta a tornare sui binari giusti per lanciare il pubblico nel cuore dell'arco narrativo dei banditi Mujina, il tutto al fine ultimo di riallacciarsi alla storia dell'opera cartacea. Secondo quanto dichiarato fino ad ora, la nuova "stagione" della produzione prenderà ufficialmente il via dal 26 gennaio 2020 con un episodio a settimana.

Ebbene, nel mentre che attendiamo novità - anche se recentemente è stata svelata qualche nuova immagine per l'opening theme di Boruto Naruto Next Generations -, sono stati svelati i titoli dei prossimi tre episodi della serie, ovvero dal 141 al 143. Nel caso in cui foste interessati, potete leggere i vari titoli qui di seguito:

Episodio 141: The Ninja Prison, Houzuki Castle (precedentemente rivelato)

Episodio 142: A Test of Guts

Episodio 143: The Criminals Who Targeted Kokuri

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che nel corso di questi ultimi giorni è stata rivelata la sinossi dell'episodio 141 di Boruto Naruto Next Generations.