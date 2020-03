Svelati i titoli delle puntate conclusive di My Hero Academia 4

Come probabilmente saprete, la quarta stagione di My Hero Academia, l'apprezzatissimo manga targato Kōhei Horikoshi che ha saputo conquistare milioni di fan in ogni angolo del mondo, è oramai giunta all'atteso arco narrativo del Festival Culturale, evento che ha portato sulla scene due nuovi importanti personaggi.

Gentle e La Brava sono infatti giunti sulla scena e nell'ultimo episodio si sono incontrati con Deku - evento che anche lo stesso creatore di My Hero Academia ha voluto festeggiare -, con i fan che ora sono desiderosi di scoprire come il tutto andrà proseguendo nel corso delle prossime puntate, una serie d'episodi che andranno a rappresentare la conclusione ufficiale di questa quarta stagione rivelatasi ricca d'eventi al cardiopalma e colpi di scena.

Infatti, come precedentemente rivelato, quest'ultima stagione della produzione si sarebbe caratterizzata per un totale di 25 puntate, il che significa che il gran finale è oramai davvero vicino. Ebbene, per contribuire all'ondata dilagante di hype che ha colpito i fan, nel corso di queste ultime ore sono stati ufficialmente confermati i titoli delle puntate dalla 23 alla 25, leggibili qui di seguito:

Episodio 23 - Let It Flow! School Festival!

Episodio 24 - Japanese Hero Billboard Chart

Episodio 25 - His Start

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione del ventunesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.