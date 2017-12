Svelati i titoli e lo staff degli episodi 818, 819 e 820 di One Piece!

Attraverso le pagine dell’ultimo numero della rivista nipponicaapprendiamo i titoli e lo staff degli episodi di ONE PIECE che saranno trasmessi tra il 17 dicembre ed il 7 gennaio 2018. Sembra che uno dei personaggi al centro della saga di Whole Cake Island dovrà prendere una decisione cruciale!

Attenzione possibile Spoiler

Come appreso dalla programmazione ufficiale di Toei Animation, opportunamente riportata di seguito, l’anime di ONE PIECE si prenderà una pausa il 31 dicembre, e di conseguenza l’episodio 820 sarà invece trasmesso durante la prima settimana di gennaio 2018.



ONE PIECE 818 - L’anima imperterrita! Brook contro Big Mom - 17 dicembre 2017

Sceneggiatura: Tomohiro Nakayama

Direttore: Tetsuya Endo, Kentaro Fujita

Storyboard: Tetsuya Endo, Kentaro Fujita

Direttore dell’animazione: Kenji Yokoyama, Yasuko Fukumoto

ONE PIECE 819 - Il desiderio di una madre! Sanji, il fallimento del Germa - 24 dicembre 2017

Sceneggiatura: Hitoshi Tanaka

Direttore: Yoshihiro Ueda

Storyboard: Yoshihiro Ueda

Direttore dell’animazione: Shigefumi Shingaki

ONE PIECE 820 - Sanji è tornato! Il grande contrattacco di Luffy parte a tutta velocità! - 7 gennaio 2018

Sceneggiatura: Shōji Yonemura

Direttore: Yasunori Koyama

Storyboard: Yasunori Koyama

Direttore dell’animazione: Shingo Fujisaki

Dopo i drammatici eventi dell'episodio 817, i fan di Sanji e della ciurma di Cappello di Paglia potranno dunque rallegrarsi e tirare finalmente un profondo respiro di sollievo: il cuoco di bordo tornerà sui propri passi e si ricongiungerà ai suoi compagni di avventure!