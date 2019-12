Svelati trailer, cast e data di uscita per Kanojo, Okarishimasu

Kodansha dovrà darsi da fare il prossimo anno per sostituire uno dei fenomeni romantici degli ultimi anni, ovvero The Quintessential Quintuplets. Sembra però già avere il sostituto in casa, avendo anticipato nei giorni scorsi che Kanojo, Okarishimasu riceverà un anime che debutterà nel 2020.

Dopo qualche giorno passato dall'annuncio ufficiale avvenuto su Weekly Shonen Magazine, lo studio che se ne occuperà ha iniziato a mostrare i primi dettagli con un trailer e il character design dei vari personaggi.

Come potete vedere in alto, in un minuto di video ci viene fornita la presentazione di Kazuya Kinoshita e di Chizuru Mizuhara, due ragazzi che vengono in contatto dopo che il primo ha deciso di affittare una ragazza per dimenticarsi della ex che l'ha mollato all'improvviso. Kanojo, Okarishimasu debutterà a luglio 2020 e vede nel cast i seguenti doppiatori:

Sora Amamiya nel ruolo di Chizuru Mizuhara;

Aoi Yuki nel ruolo di Mami Nanami;

Nao Toyama nel ruolo di Ruka Sarashina;

Rie Takahashi nel ruolo di Sumi Sakurasawa;

Shun Horie nel ruolo di Kazuya Kinoshita.

In calce potete osservare la protagonista di Kanojo, Okarishimasu nella key visual divulgata. Lo studio che si occuperà della trasmissione sarà TMS Entertainment, con Kazuomi Koga alla regia e Mitsutaka Hirota come supervisionatore della sceneggiatura. Kanna Hirayama si occuperà del character design, che potete osservare alla fonte, mentre HYADAIN comporrà le musiche.