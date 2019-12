Svelati un trailer e la premiere della seconda metà di Fate/Grand Order - Babylonia

Come probabilmente saprete, la prima e apprezzata metà della serie animata Fate/Grand Order - Babylonia è giunta alla sua conclusione e l'opera si è presa una pausa nel corso delle festività natalizie, ma a quanto pare tutti i fan della produzione potranno presto tornare a godersi la serie in tutto il suo splendore.

Il sito web ufficiale dedicato all'opera ha infatti rivelato un nuovo e interessante trailer dedicato all'anime - e visionabile a fondo news -, video promozionale che oltre a mettere in mostra varie scene dell'opera è stato anche sfruttato per dare l'occasione a tutti gli interessati di ascoltare una nuova canzone, ovvero "Prover". Come se ciò non fosse già abbastanza, il video è stato anche sfruttato per annunciare ufficialmente la premiere della seconda metà dell'anime, attesa per il 4 gennaio 2020.

Sembrerebbe insomma che le nuove puntate della serie siano più vicine di quanto si sarebbe potuto immaginare, e lo staff al lavoro sul tutto ha voluto sfruttare l'occasione per mostrare una nuova key visual visionabile a fondo news e in cui è possibile vedere alcuni dei personaggi della produzione. Nonostante i fan sembrino assai eccitati di scoprire come le vicende andranno proseguendo, non bisogna dimenticare che le prossime due puntate di Fate/Grand Order Babylonia saranno episodi recap, ovvero puntate pensate per fare il punto della situazione su tutto quel che è avvenuto fino a questo momento, una scelta che invero ha scontentato qualche fan. In compenso, tempo addietro era stato svelato il numero di puntate che comporranno Fate/Grand Order Babylonia, quindi è già possibile sapere quanto ancora durerà la serie.