Svelati tre nuovi membri del cast e una key visual inedita di Fruits Basket

Nelle scorse sono state pubblicate sul sito ufficiale del remake di Fruits Basket due informazioni importanti: ben tre nuovi componenti si sono uniti al cast di voci giapponesi in alcuni ruoli chiave, ed inoltre è stata diffusa anche una seconda key visual inedita.

Dopo una lunghissima attesa per tutti i fan della serie, che aspettano da oltre venti anni, Fruits Basket sta per tornare con un remake che promette di soddisfare sul serio ogni desiderio degli appassionati. Ad aprile infatti assisteremo al debutto della nuova trasposizione del classico shojo di Natsuki Takaya, con la stessa autrice che ha spinto fortemente per il rifacimento, esigendo anche delle caratteristiche che rendessero al meglio la sua volontà dell'epoca.

Oggi Funimation ha diffuso i nomi di tre nuovi membri del cast che andranno a comporre l'insieme delle voci giapponesi dei personaggi: la prima è Rie Kugimiya, che interpreterà Kagura Soma, la seconda è Megumi Han (che potreste riconoscere come la voce di Gon nella trasposizione di Hunter x Hunter), la quale si occuperà di animare Momiji Soma, mentre il terzo nuovo arrivato è Makoto Furukawa (un vero divo del settore, avendo prestato la voce sia a Saitama di One-Punch Man che a Seiji Shishikura di My Hero Academia), che sarà invece Hatsuharu Soma.

Si tratta quindi di altri componenti della famiglia Soma al centro della vicenda che vedrà protagonista la giovane Tohru. Proprio quest'ultima e i personaggi secondari di maggior rilievo sono al centro della nuova key visual pubblicata (che potete vedere riportata in calce): la ragazza viene infatti mostrata a tavola con Yuki, Kyo e Shigure Soma.

Che ne dite vi piacciono le aggiunte al cast e l'immagine divulgata?

Ricordiamo che Fruits Basket narra la storia di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata.

Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.