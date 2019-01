Svelati ulteriori dettagli sulle attività disponibili alla Crunchyroll Expo 2019

In questi giorni Crunchyroll, la nota piattaforma streaming, sta rendendo pubbliche molte delle novità che riguarderanno la sua Crunchyroll Expo 2019, in arrivo a fine estate. Oggi apprendiamo dell'esistenza di un'intera città in miniatura e della nascente collaborazione con l'applicazione commerciale Quidd.

Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore di come la Crunchyroll Expo 2019 abbia acquistato ulteriore interesse grazie alla notizia della partecipazione di un gigante del manga moderno, soprattutto di stampo horror, e cioè Junji Ito (autore, tra gli altri, del capolavoro Uzumaki - La Spirale). Ma, a quanto pare, questo non sarà il solo motivo per il quale recarsi alla convention alla fine della prossima estate.

La stessa piattaforma streaming infatti, ha recentemente reso nota una nuova attività che sarà possibile esperire nel corso della manifestazione in questione: stiamo parlando dell'attrazione denominata "New Crunchy City", che viene descritta come una riproduzione fedele di una città in tutto e per tutto, pulsante di vita e di intrattenimento, con persino delle guide che avranno il compito di accompagnare il visitatore all'interno della metropoli di Crunchyroll.

Ma le novità non finiscono qui: Crunchyroll ha anche annunciato l'inizio di una collaborazione con la nota applicazione Quidd, che rappresenta una delle principali risorse per ogni genere di prodotto commerciale digitale relativo ai grandi nomi della cultura pop. La piattaforma streaming ha già rilasciato su Quidd le collezioni che concernono Hime-chan, Cardcaptor Sakura: Clear Card e Darling in the Franxx, ma ci sono già dei piani per portare su Quidd i prodotti tratti da serie come Mob Psycho 100, Black Clover, Re:ZERO e molti altri.

Ricordiamo che la Crunchyroll Expo 2019 si terrà precisamente nello weekend che andrà dal 30 agosto 2019 al 1 settembre 2019, e avrà luogo presso il San Josè McEnery Convention Center.

Vi piacerebbe andare a farci un giro?