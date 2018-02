Svelati uscita, cast e opening theme di Sword Gai The Animation, in arrivo su Netflix

Nelle ultime ore è stato annunciato che l'anime diuscirà in contemporanea mondiale su Netflix questa primavera: sono stati anche svelati il cast e la opening theme della serie ispirata al manga di Toshiki Inoue e Osamu Kine.

Sword Gai The Animation uscirà sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo 23 marzo 2018. Nella lista del cast ufficiale dell'anime figurano, finora, sei nomi:

Joji Nakata (Amon Ogata)

Tomokazu Sugita (Naoki Miki)

Hiro Shimono (Marcus Lithos)

Toshihiko Seki (Takuma Miura)

Rina Satoh (Kyouka Kagami)

Takaya Kuroda (Grimms)

Per quanto riguarda la sigla di apertura di Sword Gai The Animation, per adesso sappiamo che si intitolerà "Sadamegoto" e sarà cantata da Yuto Uemura, il doppiatore di Gai: non abbiamo ancora una clip ufficiale della opening theme dell'anime, ma tutte le informazioni ci pervengono dal sito web della serie, presente nella nostra fonte.

Sword Gai The Animation è una storia dark fantasy basata sull'omonimo manga - Sword Gai scritto da Toshiki Inoue e disegnato Osamu Kine. La storia è, appunto, quella di Gai, un ragazzo il cui destino è collegato a una spada dai poteri misteriosi. Attualmente, sulla rivista Monthly Hero's, è in corso Sword Gai Evolve.

L'anime è prodotto da LandQ Studios, in collaborazione con DLE e Production I.G.