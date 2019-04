Svelato un calendario 2020 a tema Boruto: Naruto Next Generations

L'utente Boruto Explorer ha diffuso, sul proprio account Twitter, le prime immagini riguardanti un particolare progetto a tema Boruto: Naruto Next Generations. Si tratta difatti di un calendario del 2020 dedicato al figlio di Naruto ed ai suoi compagni!

Il calendario, disponibile su Amazon.com a partire dal luglio del 2019 (non sono note informazioni circa un eventuale uscita in Italia), sarà costituito da 16 mesi. La seconda immagine ci mostra il mese di gennaio, dedicato a Boruto. È poi possibile intravedere gli artwork degli altri membri della "next generation" del Villaggio della Foglia: sono infatti presenti pagine dedicate a Sarada, Mitsuki, Shikadai, Inojin, Cho-Cho, Iwabee, Denki e Metal Lee. Sono poi presenti tre illustrazioni raffiguranti il nuovo Team 7 (con Konohamaru escluso) ed una raffigurante gli eredi della celebre Formazione Ino-Shika-Cho.

Nel mentre, ricordiamo ai lettori dell'uscita degli spoiler degli episodi 105 e 106 dell'anime di Boruto. Inoltre, è notizia recente quella del prossimo rilascio dell'adattamento animato di Konoha Shinden: Steam Ninja Scrolls, una serie di light novel che hanno lo scopo di collegare cronologicamente gli eventi finali di Naruto con quelli iniziali di Boruto. La suddetta trasposizione andrà infatti in onda a partire dal 12 maggio.

E voi, acquistereste questo calendario se fosse disponibile in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!