Finalmente svelato il cantante della celebre sigla di Lamù- La ragazza dello spazio

Dopo quasi 37 anni il mistero di chi canta la sigla dello storico anime di Lamù-la ragazza dello spazio potrebbe essere stato finalmente svelato grazie agli autori della pagina facebook "Il mistero della sigla di Lamù".

Sembra davvero incredibile, ma ad oggi non si sapeva ancora chi fosse il cantante della storica serie animata di Lamù, andata in onda dai primi anni 80. Grazie agli sforzi dei ragazzi autori della pagina Facebook di "Il mistero della sigla di Lamù" apprendiamo che il nome del cantante è Noam Kaniel che avrebbe registrato la canzone nella città di Los Angeles, California. L'anime di Lamù è tratto dal manga Urusei Yatsura dell'autrice Rumiko Takahashi, nota anche come "la regina dei manga", pubblicato sulla rivista settimanale Weekly Shonen Sunday nel 1978. La serie narra delle tragicomiche disavventure del giovane Ataru Moroboshi, uno sfigatissimo liceale della città immaginaria di Tomobiki. Un giorno, a seguito di varie vicissitudini, il nostro si trova ad affrontare una giovane aliena (Lamù appunto) per difendere la Terra. La ragazza finirà per invaghirsi del nostro Ataru e da lì si avranno una serie di folli e divertenti avventure che coinvolgeranno tutto un nutrito cast di strampalati personaggi, sia alieni che terrestri.

La serie ha avuto un enorme successo, tanto da avere adattamenti cinematografici anche di registi importanti come Lamù-Only You di Mamoru Oshii (il celebre creatore di Ghost In The Shell) che trovate disponibile su Netflix e Lamù-Beautiful Dreamer sempre di Oshii.