Svelato il design di due nuovi personaggi di Black Clover

Vi abbiamo segnalato i titoli dei prossimi episodi di Black Clover, ora invece se cercate ulteriori indiscrezioni, ecco un'immagine anteprima di due nuovi personaggi che incontreremo nelle puntate dell'anime ispirato all'opera di Yuki Tabata.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dall'account Twitter @Abdul_S17, che ci mostra una pagina del volume numero 17 della celebre rivista Weekly Shonen Jump. L'immagine ci permette di vedere per la prima volta il duo formato da Gaja e Lolopechika, che faranno la loro comparsa nella parte dell'opera dedicata all'Heart Kingdom. I fan sono entusiasti di poter finalmente vedere i due fare il loro ingresso nel cast dello show di animazione. Nell'anteprima vengono presentati anche i doppiatori che presteranno la loro voce negli episodi dell'anime.

Se avete già letto il manga, saprete che questa parte e il successivo allenamento di Astra sono state rappresentate in modo più sbrigativo, sono in molti quindi a credere che la serie animata ci permetterà di vedere nel dettaglio come si è addestrato il protagonista in questo periodo.

È un ottimo momento per tutti i fan della serie ideata da Yuki Tabata, oltre al merchandise dedicato a Black Clover aggiunto sullo store di Crunchyroll, l'anime si prepara ad iniziare un nuovo arco narrativo, che si prospetta ricco di azione e di suspense.