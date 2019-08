Svelato il design dei nuovi personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Grandi novità per gli appassionati dell'opera di Koyoharu Gotouge, dopo aver annunciato il terzo terzo Blu-ray di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba possiamo vedere le prime immagini dei nuovi personaggi che faranno la loro comparsa nella prossima puntata dell'anime.

Nel tweet condiviso dall'account ufficiale dell'opera e che potete vedere in calce alla notizia, è presente un video che ci mostra i nomi e i doppiatori dei membri dei Pillars:

Satoshi Hino sarà Kyojuro Rengoku

Katsuyuki Konishi come Tengen Uzui

Kana Hanazawa nella parte di Mitsuri Kanroji

Kengo Kawanishi doppiatore di Muichiro Tokito

Tomokazu Sugita che sarà Gyomei Himejima

La serie, composta da 26 episodi e andata per la prima volta in onda lo scorso 6 aprile, è disponibile in lingua originale e sottotitolata in italiano nel catalogo della piattaforma streaming VVVVID. In poco tempo è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale, grazie anche all'ottimo lavoro di Ufotable, studio di animazione che ha recentemente assicurato riguardo le condizioni di lavoro degli addetti a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, affermando come i loro dipendenti non sono costretti a lavorare le lunghe ore imposte dagli altre case di produzione.

Nell'opera seguiremo la storia di Tanjiro, giovane ragazzo costretto a fuggire insieme alla sorella, dopo che un demone ha massacrato la sua famiglia. Anche Nezuko, parente del protagonista, è stata trasformata in un mostro, per questo Tanjiro sceglie di diventare un cacciatore di demoni, per cercare di far tornare umana la sorella.