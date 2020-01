Svelato Fugo Keiji Balance: Unlimited, il nuovo anime dal co-regista di Death Note

Annunciato appena qualche giorno fa dallo stesso regista, Tomohiko Ito si appresta a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie animata, intitolata "Fugo Keiji Balance: Unlimited", dopo aver lavorato a titoli del calibro di Sword Art Online e la trasposizione televisiva del manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, Death Note.

C'è grande aspettativa nei riguardi della produzione, soprattutto a seguito del successo scaturito con l'anime di ERASED che ha fatto molto parlare di sé in rete grazie all'ottimo adattamento curato da A-1 Pictures. Ad ogni modo, il sito ufficiale ne ha approfittato per cogliere la palla al balzo e coltivare l'ondata di entusiasmo mostrando al pubblico il primo trailer dell'anime, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Dalla clip in questione facciamo la conoscenza di due detective, il ricco e audace Daisuke Kanbe, conosciuto per i modi non convenzionali con la quale risolve i casi. Ambientato nei giorni nostri, Kanbe viene assegnato all'Unità Operativa dei Crimini Moderni, una squadra creata appositamente per separare i dipendenti problematici tra di loro. All'interno dell'unità il detective farà la conoscenza del suo nuovo partner, Kato (doppiato da Mamoru Miyano, Light in Death Note).

Affidato allo studio Cloverworks (The Promised Neverland), l'anime debutterà il prossimo aprile per un numero imprecisato di episodi. E voi, invece, che aspettative avete per questo anime poliziesco? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.