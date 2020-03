Svelato Future's Folktales, anime legato alle leggende e al folklore dell'Arabia Saudita

Oramai lo sappiamo tutti molto bene, l'industria di anime e manga è un colosso dalle incredibili dimensioni che viene seguito con estremo interesse da innumerevoli lettori e spettatori in ogni angolo del mondo, un universo che spesso non solo viene sfruttato a fini commerciali, ma anche per divulgare ideologie, culture, etc...

Ebbene, proprio in ragion di ciò, Manga Productions e Toei Animation hanno ufficialmente svelato al mondo il futuro arrivo di una nuova produzione animata intitolata Future's Folktales (Asatir: Mirai no Mukashibanashi), opera che sarà costituita da 13 episodi e la cui premiere è stata attualmente fissata in Giappone per il 4 aprile, seppur attualmente non siano state rivelate informazioni per quanto riguarda una release occidentale.

Per il momento sono abbastanza poche anche le informazioni relative alla storia della produzione, di cui attualmente conosciamo solo l'incipit di base. Future' Folktales è infatti ambientato nel futuro, più precisamente nel 2050, è vedrà un'anziana nonnina intenta a raccontare ai suoi tre nipoti varie leggende e storie legate al folklore dell'Arabia Saudita, con ogni episodio che dovrebbe quindi andare a narrare un'avventura diversa. L'idea è stata accolta con grande positività dal pubblico, mostratosi fin da subito molto interessato alla produzione.

