Svelato il futuro di Spider-Man e altri eroi Marvel sulle pagine di Timeless #1

Nella storia celebrativa Timeless #1, pubblicata a chiusura del 2021, Marvel Comics anticipa diverse novità che andremo a leggere l'anno prossimo. Nel corso della storia scritta da Jed MacKay e illustrata da Kev Walker, oltre all'annuncio del ritorno di Miracleman, Marvel Comics ha anche svelato il futuro che attende Spider-Man e altri supereroi.

In Timeless #1, già disponibile negli Stati Uniti, l'autore Anatoly Petrov sta scrivendo un'opera dedicata a quello che crede essere il più grande villain della storia: il Dottor Destino. Riceve così la visita di Kang Il Conquistatore, intenzionato a dimostrare a Petrov di essere superiore a Doom. L'improbabile duo si trova così a vivere un'avventura a spasso attraverso il tempo.



Nel corso dell'avventura, Kang avrà modo di mostrare a Petrov, così come ai lettori, un'anticipazione del futuro dell'Universo Marvel. Vediamo così Ben Reilly, che attualmente sostituisce Peter Parker come Spider-Man, in azione sullo sfondo di Hollywood. Vediamo inoltre due figure femminili vestire i panni di Spider-Man e Black Panther: sebbene è possibile che si tratti di Mary Jane e Shuri, i capelli bianchi della Black Panther sembrano suggerire che si tratti in realtà della futura figlia di T'Challa e Tempesta. Se così fosse, la ragazza nel costume di Spider-Man sarebbe quindi una versione di May Parker, figlia di Peter Parker e Mary Jane.



Tra le altre anticipazioni mostrate, vediamo anche Captain America che viene sparato da Winter Soldier, Dormammu ucciso da suo figlio, Punisher dopo l'abbandono del logo del teschio con indosso la nuova divisa e, addirittura, Thanos che brandisce un Mjolnir con incastonate le gemme dell'infinito.