Svelato con una key visual il nuovo anime a tema musicale Show By Rock!! Stars!!

Nonostante potreste non averlo mai sentito prima, quello di Show By Rock è un franchise di grande successo in Giappone che dopo l'uscita di un fortunatissimo videogioco a tema musicale uscito per dispositivi mobile, ha poi visto la realizzazione di varie opere animate a tema che hanno saputo conquistare un vasto pubblico.

Ebbene, lo studio Kinema Citrus ha confermato il futuro arrivo di un'interessante serie animata dedicata al brand, annuncio giunto insieme alla pubblicazione di una nuova key visual a tema visionabile a fondo news. Per il momento sono davvero poche le informazioni rilasciate e novità in tal senso giungeranno nel corso dei prossimi mesi, ma in compenso è stato confermato che l'opera vedrà competere tra loro i vari gruppi musicali che abbiamo conosciuto nelle precedenti serie animate per vincere il Galaxy Ultimate Rock Festival.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie è ambientata in una grande città che basa la sua fortuna sulla musica, Midicity. In questa grande metropoli vive Cyan, ragazza gatto che è stata scelta da Maple Arisugawa, presidente di un'agenzia musicale, per la creazione di un nuovo gruppo musicale. Insieme a lei lavoreranno infatti anche la studentessa-coniglio Chuchu, una ragazza-cane chiamata Retoree e una ragazza-pecora di nome Moa. Insieme, il gruppo darà forma al band musicale "Plasmagica" e si lancerà in uno scontro a suon di note per giungere ai vertici del successo.

Parlando di nuove produzioni in arrivo, inoltre, Netflix ha svelato alcune nuove informazioni sul suo anime Japan Sinks 2020. Nel mentre, però, non mancano neanche cattive notizie, con il coronavirus che ha portato a ritardi per l'uscita di Fate/Stay Night Heaven's Feel III.