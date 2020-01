Svelato il numero d'episodi che andranno a comporre la serie anime Pet

Attraverso il sito web ufficiale, è stato svelato al pubblico che Pet, adattamento animato del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Ranjo Miyake di cui abbiamo più volte parlato sul sito, vedrà il sopraggiungere di un'edizione Blu-ray attraverso la quale si è scoperto che la serie sarà composta da 13 episodi.

La serie animata è stata rilasciata in Giappone il 6 gennaio 2020 con un primo episodio che ha saputo subito guadagnarsi molti elogi agli occhi dei fan del manga. Per quanto riguarda invece la versione Blu-Ray, è stato specificato che il tutto dovrebbe giungere sul mercato il 15 aprile 2020, data in cui tutti i vari episodi della serie saranno stati probabilmente già trasmessi. Di Pet era stata inoltre mostrata l'opening theme, tempo addietro.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie narra le gesta di un gruppo di persone in grado di entrare nella mente delle persone per poterne manipolare i ricordi, un potere usato per far dimenticare eventi particolarmente gravosi, quali omicidi, incidenti e altro ancora. Tale potere può però lentamente distruggere l'anima e il cuore di chi li utilizza ed è quindi necessario che i suoi possessori si "leghino" l'un l'altro per proteggersi a vicenda. Tali individui sono chiamati "Pet" e vengono visti con odio e sdegno dal resto della comunità.

Ricordiamo a tutti gli interessati che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche vari trailer dedicati a Pet.