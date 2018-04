Svelato il numero di episodi di cui si comporrà la terza stagione de L'Attacco dei Giganti

Poiché la seconda stagione de L’attacco dei Giganti si era conclusa, lo scorso anno, dopo 12 episodi soltanto, i fan della serie temevano già che la terza stagione, prevista per il prossimo luglio, potesse essere composta da un altrettanto esiguo numero di puntate. Pare tuttavia che non sarà così!

Nelle ultime ore è infatti stato confermato che la terza stagione sarà invero più lunga della seconda, e che si comporrà di 24 episodi, di cui il primo verrà trasmesso sul circuito televisivo nipponico il prossimo 22 luglio. Con una longevità paragonabile a quella della prima stagione, che ricordiamo vantava ben 25 puntate, la season alle porte trasporrà di certo una porzione di storia più vasta, permettendo ai fan di avvicinarsi il più possibile al recenti capitoli del manga.

Intervistato dai colleghi del portale d’informazione ComicBook.com, il direttore delle precedenti stagioni de L'attacco dei Giganti aveva rivelato di essere ansioso di mettersi al lavoro sulla terza. Questo era stato il suo commento: “Ci è piaciuto molto realizzare l’anime e alla fine è andata anche piuttosto bene. Anche se l’anime ha dovuto prendersi una pausa, noi stiamo andando avanti. Faremo del nostro meglio per realizzare la Terza Stagione. La persona che indossa gli occhiali alla fine della stagione 2 giocherà un ruolo nella terza? Riusciranno tutti a sopravvivere? Qualcuno morirà? È difficile dirlo. Attendete pazientemente la prossima stagione”.

Creato da Hajime Isayama, Attack on Titan è un manga pubblicato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodasha, mentre in Italia è edito da Planet Manga (Panini Comics). Dal fumetto sono già state tratte due serie d’animazioni, tradotte e doppiate nel nostro paese da Dynit, e tre pellicole riassuntive.