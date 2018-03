Svelato il numero di episodi di Full Metal Panic! Invisible Victory, quarta serie di FMP!

Il sito ufficiale nipponico di, la quarta serie televisiva ambientata nell’universo di Full Metal Panic! , rivela che le edizioni home video (in DVD e Blu-ray disc) saranno composte da tre volumi in tutto, per un totale dodici episodi.

Ogni volume conterrà quattro episodi, dei video speciali ricchi di contenuti dietro le quinte, drama audio e i commenti dello staff. Il primo volume raggiungerà i negozi specializzati nipponici e asiatici nel mese di luglio, mentre i successivi due verranno rilasciati a cadenza mensile tra agosto e settembre.

L’anime esordirà il prossimo 13 aprile sulla rete giapponese AT-X, per poi andare in replica su Tokyo MX, Sun TV e BS11. Sempre il 13 aprile, poi, la serie verrà trasmessa in streaming su AbemaTV. Katsuichi Nakayama (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, Bodacious Space Pirates The Movie: Abyss of Hyperspace) dirige Full Metal Panic! Invisible Victory presso lo studio d’animazione XEBEC, mentre Shoji Gatoh, autore originale dei romanzi di Full Metal Panic!, ne cura personalmente la sceneggiatura.

Il cast vocale del progetto vede il ritorno degli storici doppiatori della serie, tra i quali troviamo Tomokazu Seki nei panni del protagonista Sousuke Sagara, Satsuki Yukino nel ruolo dell'eroina Kaname Chidori, Ikue Kimura come Kyoko Tokiwa, Toshiyuki Morikawa come Atsunobu Hayashimizu, Rio Natsuki come Eri Kagurazaka, Yukana come Teletha "Tessa" Testarossa, Shinichiro Miki come Kurz Weber, Michiko Neya come Melissa Mao, Akio Ohtsuka come Andrei Kalinin, Tomomichi Nishimura come Richard Mardukas, Daisuke Namikawa come Leonard Testarossa e Kazuhiro Yamaji come Kurama.

A questi si aggiungono poi le new entry Masaki Terasoma nei panni di Wilhelm Casper, Marina Inoue come Sabina Rechnio, Aya Uchida come Sachi Shinohara, Minori Chihara come Nami, Kenjiro Tsuda come Michel Lemon, Tomokazu Sugita come Lee Fowler, Tessho Genda come capo della polizia di Namusaku, Sho Hayami come George Lovelock e Kappei Yamaguchi nei panni di Dragonfly (la Falke AI).