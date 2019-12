Svelato il nuovo arco narrativo di My Hero Academia, arrivano anche le nuove OP ed Ending

L'ultimo PV di My Hero Academia 4, pubblicato nella giornata di ieri da Toho Animation, ha definitivamente confermato che l'arco narrativo di Overhaul si concluderà entro tre episodi. Recentemente è poi stato rivelato quale sarà il nuovo arco adattato dai ragazzi di Studio Bones, e quando saranno presentate le nuove Opening ed Ending Theme.

A quanto pare Midoriya & Co. chiuderanno - almeno provvisoriamente - i conti con la Shie Hassaikai entro l'episodio numero 13, in programma per l'11 gennaio 2020. Successivamente la serie proseguirà con il Festival della cultura, coperto dal manga nei capitoli dal 169 al 183. Tra l'arco narrativo di Overhaul e quello del Festival vi sono 6 capitoli dedicati al recupero della licenza provvisoria di Bakugo e Todoroki, resta quindi ancora in dubbio il modo in cui sarà gestito il loro ritorno.

Tra le altre cose sono state rivelate le due nuove sigle di apertura e chiusura. L'Opening si intotlerà Star Maker e sarà curata dalla cantautrice giapponese Kana mentre l'Ending Theme sarà Shout Baby di Ryoku Oushoku Shakai. Entrambe le tracce dovrebbero debuttare nell'episodio 14 e ci accompagneranno fino al termine della stagione.

E voi cosa ne pensate? Vi stanno piacendo i nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve la foste persa poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 10 di My Hero Academia 4.