Svelato un nuovo cameo in L'attacco dei Giganti stagione 3

Questi ultimi 10 episodi della stagione 3 di L'attacco dei Giganti stanno proseguendo con un ritmo elevato, riuscendo a tenere sempre gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. Nell'episodio di ieri abbiamo potuto osservare cosa ne è stato della Legione Esplorativa dentro le mura e a cosa si preparano Levi ed Erwin all'esterno.

C'è un dettaglio che però non in molti hanno scovato. Come ben sappiamo, i giganti sono esseri bizzarri, con forme e modi di fare completamente diversi l'uno dall'altro, pertanto lo staff d'animazione ha deciso di giocare con alcuni di essi. È stato il caso nello scorso episodio con il regista di L'attacco dei Giganti che si è ritrovato lanciato all'interno della serie nel ruolo di mostro divoratore di Marco Bodt nello struggente flashback.

In questa nuova puntata di L'attacco dei Giganti, il membro dello staff ad essere stato scelto per un cameo è Marina Inoue, che potete vedere nella sua versione "gigantificata" nel tweet di Attack on Titan Wiki in calce. La doppiatrice e cantante giapponese nella serie dà la voce ad Armin Arlert, ma annovera tantissimi ruoli importanti in anime come Pretty Cure, Beyblade Burst, Major e Tengen Toppa Gurren Lagann.

Mentre ci gustiamo l'anteprima dell'episodio 54 di L'attacco dei Giganti, possiamo già iniziare a riflettere su chi sarà il prossimo gigante con fattezze reali. Sarà il turno nuovamente di un doppiatore o stavolta tornerà un membro dello staff?