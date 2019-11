Svelato il titolo del nuovo film dedicato al franchise di Free!

Come sicuramente saprete, gli ultimi mesi non sono stati facili per lo staff di Kyoto Animation, il quale ha dovuto affrontare il tragico incendio doloso che ha portato alla morte di 36 persone e nei cui confronti, proprio recentemente, è stato indetto un memoriale che ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

Come facilmente immaginabile, un evento di tale portata ha necessariamente portato a ritardi più o meno estesi nei confronti di ogni progetto a cui la società stava lavorando. Dopo la conferma che Violet Evergarden: The Movie uscirà la prossima primavera invece che a gennaio 2020, come inizialmente preventivato, è stato infatti svelato in queste ultime ore che anche il nuovo film basato sul franchise di Free! subirà ritardi, seppur per il momento non sia dato sapere quando il tutto giungerà nelle sale nipponiche.

In compenso, lo staff ha approfittato dell'occasione per annunciare anche il titolo della pellicola, ovvero Free! See you in the future!, nome che molti hanno visto quasi come una sorta di messaggio che la stessa Kyoto Animation ha voluto condividere con tutti i suoi fan. L'opera era stata originariamente annunciata lo scorso anno e si sarebbe posto come un vero e proprio seguito della serie anime originale conclusasi con il sopraggiungere della terza stagione. Per il momento, insomma, non possiamo far altro che attendere novità che probabilmente busseranno alla nostra porta nel corso dei prossimi mesi.