Svelato il nuovo Funko Pop a tema Dark Nights: Metal e dedicato al Devastatore

Inutile girarci tanto attorno, quello dei Funko Pop è un brand che nel corso di questi ultimi anni è letteralmente spopolato in ogni angolo del globo, un successo senza eguali che ha visto la compagnia creare prodotti dedicati sostanzialmente a ogni franchise che nel corso di questi decenni abbia saputo conquistare il pubblico.

Tra le tante IP che nel tempo hanno visto il sopraggiungere di statuette a tema Funko Pop, figura ovviamente anche Batman, l'eroe DC che è divenuto una delle più importanti icone nell'ambiente supereroistico moderno grazie agli innumerevoli prodotti che ne hanno narrato le gesta. Ebbene, la compagnia Funko ha ufficialmente presentato un nuovo prodotto per la sua ricca linea, questa volta dedicato alla miniserie Dark Nights Metal e rappresentante il Devastatore, come potete visionare dall'immagine posta a fondo news.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera vede il Cavaliere Oscuro ritrovatosi a scoprire l'esistenza di una serie di multiversi oscuri attraverso i quali sette Batman malvagi si preparano a portare scompiglio in ogni dove. Funko ha reso noto che il Funko Pop di Devastator - quinta uscita dedicata ai sette Cavalieri Oscuri - sarà resa disponibile in esclusiva su FYE al prezzo di 15$.

Recentemente, inoltre, ha fatto parecchio parlare il seguito della miniserie, intitolato Dark Nights Death Metal, meritevole di aver messo in mostra uno dei più inaspettati Batman di sempre.