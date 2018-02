Svelato il nuovo manga di Kengo Hanazawa, autore di I Am a Hero

Big Comics Superior, magazine giapponese a cura dell'editore Shogakukan, ha svelato il nuovo manga di, autore della celebre opera a fumetti intitolata: la notizia del progetto ci arriva da una copertina presente nella rivista, che reca una misteriosa figura incappucciata.

Il progetto, per adesso, non ha ancora un nome e purtroppo non conosciamo particolari dettagli sul manga in questione. L'unico indizio, svelato dalla rivista, riguarda un'immagine rilasciata sulla pagina che vi riportiamo in calce a questo articolo.

L'immagine in questione è quella che si trova a sinistra della copertina sottostante. La figura misteriosa riporta anche una scritta, che recita la seguente frase: “Conosci l’esistenza di coloro che sono nascosti?”. Probabile che tale intestazione fornisca qualche indizio utile alla comprensione della trama del progetto di Kengo Hanazawa, ma per ora non ci è dato conoscere null'altro che possa indicarci qualche informazione in più.

L'autore, come detto, è conosciuto per il manga I Am a Hero, edito in Italia da J-POP Manga e composto in tutto da 22 volumi: la serie è conclusa e conta già due opere spin-off, nonché una trasposizione live action.

Di cosa tratterà il nuovo manga di Hanazawa? Sarà qualcosa collegato a I Am a Hero o una serie totalmente nuova?