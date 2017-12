Svelato un nuovo poster della seconda stagione di The Seven Deadly Sins

Manca poco al debutto della seconda stagione di. L'anime debutterà in Giappone a gennaio 2018, mentre arriverà in Italia grazie anelle settimane successive. Intanto, possiamo gustarci un nuovo e bellissimo poster dell'anime tratto dal manga di Nakaba Suzuki.

La nuova key visual si focalizza su uno dei protagonisti di The Seven Deadly Sins, Meliodas, fronteggiare un personaggio che gli appassionati al manga di Nakaba Suzuki sicuramente riconosceranno: si tratta di Zeldris, un importante new entry nel parco dei protagonisti dell'opera.

Zeldris è un guerriero d'elite, membro del Demon Clan, che condivide con Meliodas un legame particolare. Per tutti coloro che attendono l'anime senza aver letto l'opera cartacea, vedremo quale sarà il suo ruolo nelle vicende che vedranno coinvolti i protagonisti dell'anime.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Seven Deadly Sins si intitolerà The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments e proseguirà con gli archi narrativi successivi a quelli della prima stagione attualmente disponibile su Netflix e composta da 24 episodi.

La seconda, attesissima stagione debutterà il prossimo 6 gennaio in Giappone, a seguire sarà rilasciata anche su Netflix.