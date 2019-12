Svelato il nuovo scrittore della prossima serializzazione di Batman?

Secondo quanto riporta Bleeding Cool, lo sceneggiatore John Ridley si occuperà della scrittura di Batman dopo l'uscita del numero 100. La sua run dovrebbe iniziare con un nuovo numero uno, e con un protagonista inedito.

A sorvegliare i vicoli di Gotham City non sarà più il Cavaliere Oscuro bensì Luke Fox, il figlio di Lucius Fox, che precedentemente rivestiva il ruolo di Batwing. Il sito Comicbook.com ha cercato di avvalorare le voci in questione contattando DC Comics, la quale non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Si vocifera che la scelta di proporre Luke Fox come protagonista della prossima serializzazione sia da attribuire al progetto "5G" della DC Comics, che prevede il coinvolgimento di una nuova generazione di eroi nel ruolo dei personaggi storici della testata.

Il numero 100 di Batman arriverà sul mercato ad Agosto 2020. Se i rumor dovessero rivelarsi veritieri, John Ridley prenderà le redini di James Tynion IV, che dal numero 86 ha preso il posto di Tom King. Tynion ha commentato così il suo approdo nella run del Cavaliere Oscuro:

"Ho adorato scrivere storie per Batman Eternal, Detective Comics e persino Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles, ma il mio desiderio di raccontare una storia di Batman, focalizzata esclusivamente su Bruce Wayne invece che su un cast corale, è ciò che mi ha riportato alla Batcaverna.

Voglio scavare in profondità nel personaggio e raccontare una storia epica che lo spinga ai suoi limiti assoluti. Voglio raccontare una storia di Batman come quelle che ho amato durante l'infanzia, una che abbracci l'orrore e l'eleganza gotica di Gotham e scavi in profondità dei più grandi cattivi di Batman".

Che ne pensate di queste dicerie? Vi piacerebbe John Ridley come nuovo scrittore di Batman?

