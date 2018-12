Svelato il primo trailer di Senryu Girl, nuovo anime diretto da Masato Jinbo

Il sito ufficiale nipponico dell’adattamento televisivo di Senryu Girl ha recentemente diffuso in rete il primo video promozionale dedicato alla serie d’animazione tratta dall’omonimo manga originale di Masakuni Igarashi.

Consultabile in chiosa all’articolo, il filmato dura poco meno di un minuto, durante il quale è possibile ammirare la timida protagonista Nanako Yukishiro, la quale sarà doppiata dalla gettonata Kana Hanazawa (Shiemi Moriyama in Blue Exorcist, Anri Sonohara in Durarara!!, Charlotte Dunois in Infinite Stratos, Kosaki Onodera in Nisekoi).



Stando a quanto rivelato dal sito ufficiale, Tasuku Hatanaka (Denki Kaminari in My Hero Academia, Ushio Aotsuki in Ushio & Tora) doppierà invece il co-protagonista maschile. Il ragazzo chiamato Eiji Busujima è uno studente al primo anno di liceo, nonché membro del club di letteratura. È un compagno di classe di Hanako e sebbene la gente tenda a farsi un’idea molto sbagliata di lui, a causa del suo aspetto, Eiji è in realtà una persona molto gentile.

Masato Jinbo (Shomin Sample, Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!!, Restaurant to Another World) dirigerà e sceneggerà la serie presso lo studio d’animazione CONNECT (PERSONA 5 the Animation, Strike the Blood, Sword Art Online), mentre Maki Hashimoto (Restaurant to Another World, BONJOUR Sweet Love Patisserie, Yona la principessa scarlatta) ne curerà il character design.

Scritto e disegnato da Masakuni Igarashi, Senryu Girl (o Senryū Shōjo in lingua originale) è serializzato in Giappone sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Magazine. Lanciato nell’ottobre del 2016, il manga si compone attualmente di sette volumetti. La storia è incentrata su Nanako Yukishiro ed Eiji Busujima: la prima è una ragazza che può comunicare quello che desidera solo attraverso la scrittura, mentre l’altro è un minaccioso membro del club di letteratura.



La serie esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il mese di aprile 2019.