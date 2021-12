Svelato il secondo video promozionale di Futsal Boys!!!!!

Il 9 gennaio 2022 farà il suo esordio in Giappone Futsal Boys!!!!!, anime incentrato sul gioco del calcio a 5. Futsal Boys!!!!! è un progetto multimediale che vede coinvolti lo studio Diomedéa e Bandai Namco Entertainment, e oltre all'anime è già in programma un gioco mobile.

Nel canale YouTube ufficiale di Futsal Boys!!!!! è da poco stato rilasciato il secondo video promozionale dell'anime. In esso vengono mostrati i protagonisti della serie, e anche alcune azioni dei ragazzi con la palla tra i piedi. Come i migliori anime spokon, oltre a una trama convincente sarà necessario che Futsal Boys!!!!! regali al pubblico giocate spettacolari e adrenalina alle stelle.

La storia di Futsal Boys!!!!! vede protagonista Haru Yamato in un mondo dove il futsal è lo sport principale. Il ragazzo guarda spesso i mondiali under 18 e il suo idolo Tokinari Tennoji, stella della nazionale giapponese. Yamato entrerà così a far parte della squadra di futsal della Koyo Academy High School, dove con i suoi compagni punterà alla vittoria del torneo scolastico.

Un anime riguardante il calcio a 5 non era ancora stato prodotto, nonostante spokon famosissimi come Captain Tsubasa abbiano aumentato la popolarità del gioco del calcio. Nel 2022 vedremo anche l'esordio dell'anime di Blue Lock, con il primo trailer pubblicato lo scorso agosto.