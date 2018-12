Svelato lo staff principale di Fire Force, nuovo anime tratto dal manga di Atsushi Ohkubo

Il sito ufficiale dell’adattamento animato di Fire Force (opera anche nota in patria come En En no Shōbōtai) ha finalmente svelato lo staff che lavorerà alla nuova serie d’animazione tratta dal fumetto originale di Atsushi Ohkubo.

Annunciato ufficialmente durante lo scorso mese di novembre, l’anime di Fire Force sarà diretto da Yuki Yase (Nisekoi, Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) presso il rinomato studio d’animazione David Production (JoJo's Bizarre Adventure, Cells at Work!). La serie sarà sceneggiata da Yamato Haishima, mentre Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara, Zetsubou-Sensei) ne curerà il character design.



Sempre nei giorni scorsi è stato invece rivelato che il doppiatore nipponico Gakuto Kajiwara, già noto agli appassionati di animazione giapponese per aver prestato la propria voce ad Asta in Black Clover, interpreterà il protagonista Kusakabe Shinra, di cui vi proponiamo di seguito un character design.

Scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo - già autore di Soul Eater e Soul Eater Not - Fire Force è serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Shōnen Magazine di Kodansha, e attualmente si compone di 15 tankobon. Di questi, ben dieci sono stati pubblicati anche nel nostro paese dall’editore Planet Manga (Panini Comics), che dal mese di maggio 2017 ci propone il fumetto a cadenza bimestrale.