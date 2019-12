Svelato staff e studio che lavoreranno su Kingdom stagione 3, in arrivo nel 2020

Le prime due stagioni di Kingdom hanno avuto un consenso limitato e molto in là nel tempo, considerato che risalgono al 2012 e al 2013. A differenza della straordinaria popolarità del manga, Kingdom non ha avuto fortuna come anime, nonostante abbia ricevuto ottime trasposizioni con Kingdom the Movie, film live action arrivata nei cinema nel 2019.

La terza stagione potrebbe però segnare un netto cambio di passo. Kingdom stagione 3 arriverà ad aprile 2020, ma finora non si avevano avuto notizie se non che il cast originale sarebbe tornato e la prima key visual con Xin Li in primo piano. Adesso arrivano i primi dettagli su studio e animatori.

Se le prime due stagioni sono state prodotte direttamente dallo Studio Pierrot, per questa terza non sarà così. Kingdom 3 sarà animato dallo studio Signpost, indipendente seppur filiale di Pierrot. Oltre al supporto del mangaka dell'opera originale Yasuhisa Hara, nello staff ci sarà Kenichi Imaizumi (Houkago Saikoro Club, Brynhildr in the Darkness, Katekyo Hitman Reborn!) come regista e Noboru Takagi (Altair, Ginga Eiyu Densetsu Die Neue These, saga Durarara!!) come sceneggiatore.

Kingdom dovrebbe essere prodotto con animazioni in 2D e potrebbe segnare il punto di svolta nel mondo della televisione per la longeva saga belligerante di Hara.