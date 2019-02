Svelato il titolo della nuova stagione di Bakumatsu e la data di uscita

Renai Bakumatsu Kareshi, il popolare videogame della serie Bakumatsu, ha da poco visto andare in onda la sua prima stagione animata. Ma l'apprezzamento è stato tale da spingere subito lo staff a far partire i lavori per una seconda stagione di cui fino ad oggi non si avevano però dettagli.

Il sito ufficiale della serie ha annunciato che Renai Bakumatsu Kareshi arriverà con la seconda stagione il prossimo aprile. La serie non sarà intitolata semplicemente Renai Bakumatsu Kareshi 2, bensì Bakumatsu Crisis, debuttando alle ore 1:58 del 5 aprile (il 4 aprile alle 25:58 per l'orario televisivo giapponese) sul canale TBS. L'anime arriverà poi su BS-TBS il 6 aprile, mentre in streaming sarà trasmesso su AbemaTV e Nico Nico Douga.

Le nuove informazioni rivelano anche l'arrivo di un nuovo personaggio, Mugensai II, il cui doppiatore non è stato ancora svelato. Gli altri doppiatori principali della prima stagione faranno invece il ritorno nei rispettivi ruoli in questo nuovo ciclo di episodi. L'anime sarà diretto da Mitsutoshi Sato (Food Wars: Shokugeki no Souma, Bakuman. 2) rimpiazzando quindi Masaki Watanabe nel ruolo di regista, con lo Studio DEEN ad occuparsi delle animazioni. Masahito Yokotani si occuperà nuovamente della composizione della serie, mentre Hidekazu Shimamura tornerà nel ruolo di character design. L'opening sarà cantata da Hi!Superb con la canzone "Brave Rejection", mentre Zwei ha interpretato l'ending "Homura".