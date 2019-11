Svelato un trailer e molte nuove informazioni sull'anime OBSOLETE in arrivo su Youtube

Il sito web ufficiale dedicato a OBSOLETE, nuova produzione animata realizzata in computer grafica targata Bandai Namco Arts e attesa su Youtube Original, ha pubblicato un primo trailer dedicato all'opera, il tutto affiancato da numerose informazioni sulla produzione, compreso cast e staff al lavoro sull'opera.

In primis, è stato annunciato che la serie sarà disponibile su Youtube dal 3 dicembre 2019. Secondariamente, sono stati svelati vari doppiatori dell'opera, ovvero:

Masahiko Tanaka nei panni di Bowman

Toshiyuki Morikawa nei panni di Miyajima

Jin Yamanoi nei panni di Loewner

Wataru Takagi nei panni di Fernando

Ryūzaburō Ōtomo nei panni di Zahir

Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei nuovi membri dello staff recentemente confermati:

Planning Producer: Ryousuke Takahashi

Mechanical designer: Makoto Ishiwata

Character design: Akihiko Yoshida, Yūya Nagai

Setting Director: Seiichi Shirato

Weapon Research: Takaaki Suzuki

CG Director: Tomonari Nakajima

Direttore della fotografica: Masashi Kokubo

Art Director: Junichi Taniguchi

Art Setting: Yoshihiro Sono

Design Works: Daisuke Honda

Editing: Takeshi Seyama

Sound Director: Yota Tsuruoka

Sound Design: Koji Kasamatsu

Music: Tomohisa Ishikawa

Secondo quanto annunciato, inoltre, Skrillex e Nik Roos hanno scritto e prodotto l'opening theme dell'anime intitolata Obsoleto, mentre TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND si è occupato dell'ending theme intitolata ORB-SOLUTION. Tra i membri dello staff precedentemente confermati, figurano Hiroki Yamada e Seiichi Shirato alla direzione dell'anime e Gen Urobuchi (conosciuto per aver lavorato a Psycho Pass) come supervisore della sceneggiatura.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, l'anime è ambientato nella Terra di una linea temporale alternativa dove è oramai diffuso l'impiego di mecha noti come Exoframes. La tecnologia su cui si basano tali mezzi deriva dalle tecnologie ottenute da una razza aliena entrata in contatto con gli umani nel 2014, un incontro che ha cambiato per sempre il volto della specie umana.