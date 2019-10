Svelato con un trailer il secondo film animato dedicato a King of Prism

Il sito web ufficiale dedicato a King of Prism, spin-off tratto dal franchise Pretty Rhythm, ha svelato a tutti i suoi fan che l'opera vedrà il sopraggiungere di un secondo film animato intitolato King of Prism All Stars: Prism Show Best, la cui premiere è stata fissata in Giappone per il 10 gennaio 2020.

Secondo quanto annunciato, la distribuzione sarà ad opera di Avex Pictures, con Takara Tomy Arts, Syn Sophia, Avex Pictures e Tatsunoko Pro sono stati accreditati per la produzione dell'opera. Un primo film intitolato King of Prism: Pride the Hero è stato rilasciato nel 2017. Insieme alle nuove informazioni, è stato inoltre pubblicato anche un primo trailer dell'opera animata. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei doppiatori appena confermati:

Junta Terashima nei panni di Shin Ichijō

Sōma Saitō nei panni di Yukinojō Tachibana

Tasuku Hatanaka nei panni di Taiga Kōgami

Taku Yashiro nei panni di Kakeru Jūōin

Masashi Igarashi nei panni di Minato Takahashi

Takuma Nagatsuka nei panni di Leo Saionji

Yūma Uchida nei panni di Yū Suzuno

Shouta Aoi nei panni di Louis Kisaragi

Shunsuke Takeuchi nei panni di Alexander Yamato

Tomokazu Sugita nei panni di Jōji Takadanobaba

Tetsuya Kakihara nei panni di Kōji Mihama Tomoaki

Maeno nei panni di Hiro Hayami

Toshiki Masuda nei panni di Kazuki Nishina

Inoltre, è stato reso noto che insieme alla pellicola verrà realizzato anche un secondo spettacolo teatrale, intitolato King of Prism -Shiny Rose Stars- e che si svolgerà a Tokyo al Tokyo Dome City Hall dal 20 febbraio al 1 marzo. Tra i membri al lavoro sulla rappresentazione figurano Masanari Ujigawa alla direzione del progetto, Masakazu Hishida come sceneggiatore e Rei Ishizuka in qualità di compositore della colonna sonora.